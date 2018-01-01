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    За рік зарплати українців зросли на 35,5%

    Найбільші середні заробітні плати у грудні 2017 року отримували кияни — 14 035 грн
    За рік середній розмір заробітної плати в Україні зріс на 35,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. «Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2017 року становила 8 777 грн, що у 2,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати
    • Сьогодні, 20:12
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    Зарплати в Україні зростають&nbsp;
    Зарплати в Україні зростають 

    Найбільші середні заробітні плати у грудні 2017 року отримували кияни — 14 035 грн

    За рік середній розмір заробітної плати в Україні зріс на 35,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

    «Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2017 року становила 8 777 грн, що у 2,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3 200 грн). Порівняно з листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 17,4%, а за останні 12 місяців (відносно грудня 2016 року) — на 35,5%», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що індекс реальної заробітної плати у грудні 2017 року порівняно з листопадом 2017 року становив 116,2%, а відносно грудня 2016 року — 118,9%.

    Найбільші середні заробітні плати у грудні 2017 року отримували кияни — 14 035 грн, слідом за ними йдуть мешканці Донеччини — 9 886 грн. Високий рівень заробітних плат також відмічався у мешканців Миколаївської (8 828 грн), Київської (8 719 грн), Запорізької (8 305 грн), Одеської (8 297 грн), Дніпропетровської (8 247 грн) та Закарпатської областей (8 127 грн).

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