  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Австрія посилює обмеження на в'їзд, зокрема й для України

    • Розсилка
    Австрія посилює обмеження на в'їзд - Австрія посилює обмеження на в'їзд, зокрема й для України
    Австрія посилює обмеження на в'їзд

    Посилення карантину не стосується громадян, які прибуватимуть до Австрії з 10 країн

    В Австрії посилюють обмеження на в'їзд в країну з 19 грудня. Вони стосуватимуться тих країн, де зафіксований високий рівень поширення коронавірусу.

    Про це повідомили у пресслужбі МОЗ Австрії.

    Так, при в’їзді в країну необхідно пройти обов’язковий 10-денний карантин. Зокрема, навіть якщо у людини негативний тест на коронавірус.

    Водночас, 10-денний карантин може бути скасований достроково. Для цього потрібно пройти тест за власний кошт, але не раніше ніж через 5 днів самоізоляції.

    Ті, хто прибуватимуть до Австрії після 19 грудня, підписуватимуть відповідний формуляр про карантин, який рекомендується завчасно роздрукувати (з сайту МОЗ) та заповнити.

    Такі обмеження діятимуть і для України включно. Посилення карантину не стосується громадян, які прибуватимуть з 10 країн: Австралія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Уругвай та Ватикан.

    Нагадаємо, з 8 до 24 січня 2021 року включно в Україні буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    Читайте також:
    Теги: Австрія Південна Корея Японія Ватикан Ірландія карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies