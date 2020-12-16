Австрія посилює обмеження на в'їзд, зокрема й для України

Посилення карантину не стосується громадян, які прибуватимуть до Австрії з 10 країн

В Австрії посилюють обмеження на в'їзд в країну з 19 грудня. Вони стосуватимуться тих країн, де зафіксований високий рівень поширення коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ Австрії.

Так, при в’їзді в країну необхідно пройти обов’язковий 10-денний карантин. Зокрема, навіть якщо у людини негативний тест на коронавірус.

Водночас, 10-денний карантин може бути скасований достроково. Для цього потрібно пройти тест за власний кошт, але не раніше ніж через 5 днів самоізоляції.

Ті, хто прибуватимуть до Австрії після 19 грудня, підписуватимуть відповідний формуляр про карантин, який рекомендується завчасно роздрукувати (з сайту МОЗ) та заповнити.

Такі обмеження діятимуть і для України включно. Посилення карантину не стосується громадян, які прибуватимуть з 10 країн: Австралія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Уругвай та Ватикан.

Нагадаємо, з 8 до 24 січня 2021 року включно в Україні буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.