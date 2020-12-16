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    У світі

    Президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19

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    Президент Бразилії в липні поборов коронавірус - Президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19
    Президент Бразилії в липні поборов коронавірус

    Болсонару вважає, що щеплення не можуть бути обов'язковими і їх повинні зробити ті, хто хоче

    Президент Бразилії Жаір Болсонару не збирається вакцинуватися від коронавірусу нового типу.

    Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Band.

    Він запевнив, що не стане робити щеплення «і крапка».

    «Моє життя в небезпеці? Це моя проблема», – заявив Болсонару.

    Політик вважає, що щеплення не можуть бути обов'язковими і їх повинні зробити ті, хто хоче.

    Раніше 65-річний Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

    На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працювував з дому й не відвідував громадські заходи. Минулого тижня його діагноз знову підтвердився.

    До слова, хворий на Covid-19 президент Бразилії подякував Зеленському за підтримку.

    Теги: Бразилія президент щеплення коронавірус
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