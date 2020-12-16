Президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19

Болсонару вважає, що щеплення не можуть бути обов'язковими і їх повинні зробити ті, хто хоче

Президент Бразилії Жаір Болсонару не збирається вакцинуватися від коронавірусу нового типу.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Band.

Він запевнив, що не стане робити щеплення «і крапка».

«Моє життя в небезпеці? Це моя проблема», – заявив Болсонару.

Політик вважає, що щеплення не можуть бути обов'язковими і їх повинні зробити ті, хто хоче.

Раніше 65-річний Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працювував з дому й не відвідував громадські заходи. Минулого тижня його діагноз знову підтвердився.

До слова, хворий на Covid-19 президент Бразилії подякував Зеленському за підтримку.