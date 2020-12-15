Пандемія: Італія готується до найбільшої смертності з часів Другої світової війни

В Італії перший випадок Covid-19 виявили ще у 2019 році

За підсумками 2020 року в Італії можуть зафіксувати понад 700 тисяч смертей. Це найвищий показник із часів Другої світової війни. Про це заявив президент національного статистичного агентства ISTAT Джан Карло Блангіардо, пише ANSA.

«Це викликає занепокоєння, бо щось схоже востаннє в Італії відбулося в 1944 році в розпал Другої світової війни», - зазначив Блангіардо.

Він також уточнив, що у 2019 році в Італії зафіксували 647 тисяч смертей.

Зазначимо, в 1944 році населення Італії становило майже 45 млн осіб. На сьогодні населення цієї країни оцінюється в понад 60 млн.

Нагадаємо, уряд Італії розглядає можливість посилення загальнонаціонального карантину під час різдвяних та новорічних свят. На початку наступного року країна почне безкоштовну вакцинацію від коронавірусу.

В Італії перший випадок Covid-19 виявили ще у 2019 році.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вже зареєструвала понад 66 млн випадків коронавірусу та 1,5 млн смертей від Covid-19. За останні шість тижнів смертність від коронавірусу у світі виросла на 60%.

Через збільшення смертності глава ВООЗ закликав жителів планети уважно обдумати свої плани щодо новорічних святкувань.