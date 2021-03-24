Канали українців на YouTube подивився мільярд користувачів. Що найпопулярніше за квартал

Українські креатори часто ведуть свої канали англійською, іспанською, хінді та арабською мовою

Експорт контенту на іншомовні ринки продовжує бути актуальним та активно розвивається в українському YouTube. За останні три місяці більше мільярда користувачів з усього світу дивилися канали українських авторів, про це повідомили в пресслужбі Google Україна.

Зазначається, що українські креатори найчастіше ведуть свої канали українською та російською, а також англійською, іспанською, хінді та арабською мовою.

Серед успішних прикладів YouTube-каналів українців, які створюють контент для глядачів інших країн, варто зазначити серію каналів із розважальним контентом від Lady Diana, серед яких найпопулярніші канал іспанською мовою Hola Amigos (5,7 млн підписників і понад 2,6 млрд переглядів) та Diana Series (1,4 млн підписників і понад 500 млн переглядів) арабською.

Також популярним є пізнавальний канал англійською – Ridddle (3,78 млн підписників), англійська та німецька версії популярного канала SlivkiShow.

Крім того популярними є канали з мультфільмами: Booba, де понад два мільярди переглядів, та VexTrex – понад 4,5 мільярда переглядів.

Також популярності набуває унікальний авторський контент — наприклад, в’язання гачком від канала Crochet.ElenaRugalStudio (730 тис підписників) або канал спідкубера Cubastic (650 тис підписників) англійською мовою.

Зазначається, що під час інтернаціоналізації однією зі стратегій може бути фокус на темах, які мають глобальну привабливість, наприклад, музичні тенденції, спорт, актуальні коментарі, нові технології, компіляції та рейтинги.

Зважаючи на те, що впродовж останнього року більшість людей була змушена залишатися вдома, значної популярності в світі набув контент, який допомагав людям вчитися, розвиватися та відпочивати, не виходячи з дому.

Так, щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340%, відео з медитаціями зросли у переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%. Час перегляду прямих трансляцій на YouTube в світі зріс вдесятеро за три роки, а глядачі дивляться прямі трансляції в чотири рази довше, ніж звичайні відео.

Раніше компанія Kantar опублікувала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за лютий 2021 року. Згідно даних сервісу, в останній місяць зими українці остаточно відійшли від свят і повернулися до покупок та пошуку роботи.

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