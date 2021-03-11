За пів року YouTube видалив понад 30 тис. відео з фейками про вакцини

Відеоплатформа видаляє відео, які містять інформацію, що суперечить позиції органів охорони здоров'я щодо вакцинації проти коронавірусу

Акаунти, які причетні до поширення дезінформації про коронавірус, можуть заблокувати назавжди

За останні шість місяців YouTube видалив понад 30 тис. відео, які містили неправдиву інформацію про вакцини проти Covid-19 або вводили в оману. Про це заявила речник YouTube Олена Ернандес.

Про це пише Axios.

Так, матеріали із фейками соцмережа виявляє наступним чином: на початковому етапі про ймовірну неправду у відео повідомляють або люди, або система штучного інтелекту. Після цього відеозапис потрапляє на подальшу перевірку, під час якої остаточно визначають, чи містить матеріал неправду. Акаунти, які причетні до поширення дезінформації про коронавірус, можуть заблокувати назавжди.

Громадське зазначає, що у жовтні YouTube почав моніторити відеозаписи не лише з фейками про коронавірус, але й про вакцини проти цього вірусу. Відтоді відеоплатформа почала видаляти відео, які містять інформацію, що суперечить позиції органів охорони здоров'я країн або Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо вакцин.

Як повідомлялося, з 1 березня Twitter почав маркувати повідомлення, які можуть містити фейкову інформацію про вакцини від коронавірусу.

11 березня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило протикоронавірусну вакцину компанії Johnson&Johnson в межах ЄС.

Раніше Євросоюз схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Станом на ранок 11 березня від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.

Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

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