Названо найпопулярніші сайти в Україні у лютому 2021 року

Які сайти найчастіше відвідували українці в останній місяць зими

Компанія Kantar опублікувала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за лютий 2021 року. Згідно даних сервісу, в останній місяць зими українці остаточно відійшли від свят і повернулися до покупок та пошуку роботи.

У лютому популярність інтернет-магазинів та маркетплейсів не знижувалася. Свої охоплення наростили Prom.ua, Comfy.ua та Hotline.ua, а також оператор доставки Novaposhta.ua.

Після новорічних свят все більше українців почали шукати роботу на Work.ua. Портал знову повернувся в рейтинг популярних сайтів України.

Новини продовжують цікавити українців. Четвірка найпопулярніших новинних ресурсів, які потрапили до ТОП, виглядає так:

Pravda.com.ua (12-те місце);

Unian.net (20-те місце);

24tv.ua (23-тє місце);

Tsn.ua (25-те місце).

Заборонена російська соцмережа Vk.com продовжила втрачати популярність та у лютому опинилася далеко за межами рейтингу.

Трійка незмінних лідерів рейтингу — Google, Youtube, Facebook.

Джерело: ITC.ua