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    Названо найпопулярніші сайти в Україні у лютому 2021 року

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    Google &ndash; найпопулярніший сайт в Україні - Названо найпопулярніші сайти в Україні у лютому 2021 року

    Google – найпопулярніший сайт в Україні

    Які сайти найчастіше відвідували українці в останній місяць зими

    Компанія Kantar опублікувала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за лютий 2021 року. Згідно даних сервісу, в останній місяць зими українці остаточно відійшли від свят і повернулися до покупок та пошуку роботи.

    У лютому популярність інтернет-магазинів та маркетплейсів не знижувалася. Свої охоплення наростили Prom.ua, Comfy.ua та Hotline.ua, а також оператор доставки Novaposhta.ua.

    Після новорічних свят все більше українців почали шукати роботу на Work.ua. Портал знову повернувся в рейтинг популярних сайтів України.

    Новини продовжують цікавити українців. Четвірка найпопулярніших новинних ресурсів, які потрапили до ТОП, виглядає так:

    • Pravda.com.ua (12-те місце);
    • Unian.net (20-те місце);
    • 24tv.ua (23-тє місце);
    • Tsn.ua (25-те місце).

    Заборонена російська соцмережа Vk.com продовжила втрачати популярність та у лютому опинилася далеко за межами рейтингу.

    Трійка незмінних лідерів рейтингу — Google, Youtube, Facebook.

    Джерело: ITC.ua

    Теги: Google Facebook YouTube
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