За три місяці політичні партії витратили з Держбюджету понад 80 млн грн

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Партії тратять гроші з держбюджету на рекламу

99% витрат партій у 2018 році здійснювалися за кошти Державного бюджету України

За січень-березень 2018 року сукупні витрати політичних партій сягнули 85,2 мільйонів гривень. З них 84,4 мільйони — кошти державного бюджету України.

Про це йдеться у повідомленні Комітету виборців України.

«99% витрат партій у 2018 році здійснювалися за кошти Державного бюджету України. За січень-березень партії сукупно витратили 85,2 млн. грн., із яких 84,4 млн. були грошима держбюджету», — йдеться у заяві.

Зазначається, що «Народний Фронт» витратив за три місяці 20,2 млн. (99% — гроші бюджету), «Блок Петра Порошенка» — 28,7 млн. (99%), «Опозиційний блок» — 6,3 млн. (99%), «Самопоміч» — 20 млн. (99%), Радикальна партія Олега Ляшка — 5,5 млн. (95%), ВО «Батьківщина» — 4,2 млн. (92%).

Упродовж І кварталу партії купували за держкошти так товари першої необхідності як миючі засоби, пакети для сміття, серветки, рушники, офісний папір і картриджі.

Загалом «Народний Фронт» і «Батьківщина» найбільше держкоштів витратили на оренду приміщень (7,5 та 2,1 млн. відповідно), БПП та «Опозиційний блок» — на місцеві осередки (17,3 та 3,5 млн.), РПЛ — на зарплати (2,2 млн.), «Самопоміч» — на матеріальні витрати і оплату послуг (7,5 млн.).

Традиційно частину коштів (6,3 млн.) партії спрямували на оплату реклами в ЗМІ. Найбільше коштів на пропаганду витратила «Самопоміч» — 2,9 млн. на видавничу діяльність.

У КВУ наголосили, що для зменшення залежності від держфінансування партії мали б залучати кошти від членських внесків та гроші від фізичних і юридичних осіб.

«Однак на разі цих коштів недостатньо для того, щоб покрити партійні витрати», — кажуть у КВУ.