Протоієрей УПЦ МП: Я зрікаюся патріарха Кирила і Московського патріархату

Очільник єдиного московського храму у Ромнах записав звернення

Протоієрей Дмитро Долгій, єдиного храму московського патріархату в Україні в місті Ромни, на Сумщині.

Від початку війни на Донбасі протоієрей всіляко підтримував наших воїнів, їздив постійно в АТО але був змушений залишатись певний час в московському патріархаті через особливості роменського менталітету прихожан.

Нагадаємо, Почесний патріарх Філарет звернувся до митрополита Церкви Московського патріархату в Україні Онуфрія із закликом про об’єднання.