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    Протоієрей УПЦ МП: Я зрікаюся патріарха Кирила і Московського патріархату

    Протоієрей Дмитро Долгій - Протоієрей УПЦ МП: Я зрікаюся патріарха Кирила і Московського патріархату
    Протоієрей Дмитро Долгій

    Очільник єдиного московського храму у Ромнах записав звернення

    Протоієрей Дмитро Долгій, єдиного храму московського патріархату в Україні в місті Ромни, на Сумщині.

    Від початку війни на Донбасі протоієрей всіляко підтримував наших воїнів, їздив постійно в АТО але був змушений залишатись певний час в московському патріархаті через особливості роменського менталітету прихожан.

    Нагадаємо, Почесний патріарх Філарет звернувся до митрополита Церкви Московського патріархату в Україні Онуфрія із закликом про об’єднання.

    Теги: війна Російська православна церква в Україні релігія
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    Протоієрей УПЦ МП: Я зрікаюся патріарха Кирила і Московського патріархату