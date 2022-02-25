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    Затриманий під Гостомелем диверсант виявився протоієреєм УПЦ МП

    Bellingcat: сторінка затриманого у Facebook містить різноманітний проросійський контент - Затриманий під Гостомелем диверсант виявився протоієреєм УПЦ МП
    Bellingcat: сторінка затриманого у Facebook містить різноманітний проросійський контент

    Диверсанта затримано поблизу падіння загарбницького гелікоптера 24 лютого 2022 року

    Затриманий поліцією Київської області поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером армії окупанта російський диверсант виявився протоієреєм УПЦ МП Михаїлом Павлушенком. Про це повідомили журналісти-розслідувачі проекту Bellingcat.

    Спочатку про затримання диверсанта повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, затриманий «намагався вдати із себе українця».

    За словами Геращенка, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що «свідчать про те, навіщо його закинули до нас».

    Історія зацікавила розслідувачів Bellingcat, які спробували ідентифікувати затриманого. Для цього вони скористалися можливостями російського сайту розпізнавання обличчя Findclone, що створений на основі зібраних даних російської соцмережі Вконтакте, а також сайту розпізнаванням обличчя Pimeyes. Як виявилось, обидва сайти вказували на одного і того ж священика, коли обшукували обличчя полоненого чоловіка.

    Таким чином затриманим пособником окупантів виявився українським священиком, на ім'я Михаїл Павлушенко.

    У Bellingcat додали, що його сторінка у Facebook містить різноманітний проросійський контент.

    Нагадаємо, біля стратегічного міжнародного аеропорту ДП «Антонов» у Гостомелі, що на Київщині, українська ППО збила три російські гелікоптери. Один із підбитих гелікоптерів був змушений зробити посадку. Російські десантники порозбігалися, їх намагається затримати спецназ.

    До слова, глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій засудив військові дії, які розпочала Росії проти України. Він закликав всіх до молитви за Україну та висловив підтримку українським військовим, а війну, розв’язану Росією, назвав «Каїновим гріхом». Своєю чергою Рівненський єпископ УПЦ МП Пімен закликав допомагати українській армії.

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    Джерело: zahid.net

    Теги: окупанти війна Київщина
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    Затриманий під Гостомелем диверсант виявився протоієреєм УПЦ МП