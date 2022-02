Затриманий під Гостомелем диверсант виявився протоієреєм УПЦ МП

Історія зацікавила розслідувачів Bellingcat, які спробували ідентифікувати затриманого. Для цього вони скористалися можливостями російського сайту розпізнавання обличчя Findclone, що створений на основі зібраних даних російської соцмережі Вконтакте, а також сайту розпізнаванням обличчя Pimeyes. Як виявилось, обидва сайти вказували на одного і того ж священика, коли обшукували обличчя полоненого чоловіка.

Таким чином затриманим пособником окупантів виявився українським священиком, на ім'я Михаїл Павлушенко.

The man arrested at the Hostomel airport being accused of a Russian spy after being caught with sensitive information is in fact a Ukrainian priest named Mikhail Pavlushenko (https://t.co/O9NiC08TmT). His Facebook page shows a range of pro-Russian contenthttps://t.co/U2dlwzg1ID pic.twitter.com/TNfvTo3gAk