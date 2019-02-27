Заборона виступів в Росії внесена в договір з учасником «Євробачення» цього року - НСТУ



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Деякі умови були внесені в договір ще на етапі національного відбору

У договорах учасників, які представляли Україну на минулих «Євробаченнях», пункту щодо заборони гастролей в Росії не було

Заборона гастролювати в Росії з’явилася в договорі з учасником «Євробачення» від України цього року.

Про це повідомила PR-директор Національної суспільної телерадіокомпанії України Вікторія Сидоренко в ефірі Радіо Свобода.

«У попередніх роках, у минулих договорах учасників, які представляли Україну на минулих «Євробаченнях», такої угоди не було. Цьогоріч вона була додана», – сказала Сидоренко.

Вона розповіла, що існують умови договору, які стосуються обов’язків виконавця, базовані на правилах самої Європейської спілки мовників.

«Вони є публічними, оприлюдненими на офіційному сайті. Тобто кожен охочий може ознайомитися з ними й перевірити, що це дійсно так. Є ж інша частина умов, які не базовані на правилах Європейської спілки мовників, проте внесені туди самим Суспільним мовником, тобто нами. Вони були внесені ще на етапі національного відбору, тобто до того, як ми дізналися, хто буде переможцем. Договір готувався, звичайно, заздалегідь», – додала Сидоренко.

Як відомо, НСТУ має назвати учасника від України в перший тиждень березня.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

Співачка Maruv сказала, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору. Freedom Jazz та Kazka відмовилися представляти Україну на конкурсі.