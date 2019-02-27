В НСТУ заявили, коли оголосять учасника від України на «Євробачення»



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Міжнародний конкурс «Євробачення» пройде у Тель-Авіві

Наразі, як заявили в НСТУ, проводяться консультації

Національна суспільна телерадіокомпанія України наразі ні з ким із музикантів не веде переговорів щодо участі в пісенному конкурсі «Євробачення».

Про це заявила PR-директор НСТУ Вікторія Сидоренко в ефірі Радіо Свобода.

«Сьогодні прямо зараз на цей момент ні з ким новим ми переговорів поки що не ведемо. Ми розглядаємо всі варіанти щодо подальшого розвитку цієї ситуації, проводимо консультації», - сказала Сидоренко.

За її словами, НСТУ має назвати учасника від України в перший тиждень березня.

«Як суспільний мовник, ми поважаємо вибір глядачів і, безумовно, результати національного відбору та довіру глядачів. Тому коли Maruv не погодилася підписати договір, ми запропонували такий договір учасникам, які здобули друге місце і, відповідно, третє, коли друге місце відмовилося», – розповіла PR-директор НСТУ.

Вона додала, що гурти Freedom Jazz та Kazka отримали пропозицію телефоном і відмовилися від участі в конкурсі, детально не ознайомлюючись із договором.

Раніше в НСТУ заявили, що обиратимуть представника України на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» з-поміж усіх фіналістів національного відбору.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору. Freedom Jazz та Kazka відмовилися представляти Україну на конкурсі.