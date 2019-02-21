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    Загальну декларацію прав людини перекладуть на кримськотатарську мову

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    Загальну декларацію прав людини перекладуть на кримськотатарську мову

    Загальна декларація прав людини має світовий рекорд за кількістю перекладів і доступна більш, ніж на 500 мовах

    21 лютого у прес-центрі ІА «Главком» (м. Київ, вул. Шовковична, 8/20 ), у Міжнародний день рідної мови, Кримськотатарський Ресурсний Центр заявить про початок роботи над офіційним перекладом Загальної декларації прав людини на кримськотатарську мову.

    Представники організації розкажуть про механізми та подальшу перспективу реєстрації перекладу документа на кримськотатарській мові в ООН.

    Декларація має світовий рекорд за кількістю перекладів і доступна більш, ніж на 500 мовах, однак немає офіційного перекладу на кримськотатарську.

    Запрошені гості: Ескендер Барієв – Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу; Ельвір Сагірман – менеджер з комунікацій Кримськотатарського Ресурсного Центру; Кузьміна Світлана, директор інституту філології та журналістики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

    Нагадаємо, 21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. За даними ЮНЕСКО, цьогорічна тема свята – «Мови корінних народів важливі для сталого розвитку, побудови миру і примирення».

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