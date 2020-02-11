Загороднюк запевняє, що юнаків до 20 років будуть брати в армію тільки добровільно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загороднюк пообіцяв, що з вулиць і клубів юнаків до армії більше не забиратимуть

Юнаків у віці 18 та 19 років будуть призивати в армію тільки в разі, якщо вони самі напишуть письмову заяву з проханням прийняти на службу.

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив в ефірі шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Як повідомлялося раніше, 16 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким планується закликати на строкову військову службу, починаючи з 18 років, а не з 20, як було раніше.

Загороднюк пояснив, що відповідний указ було підписано задля того, щоб з’явилася можливість закликати в армію молодих людей у віці 18 і 19 років, які самостійно виявили таке бажання та написали заяву.

За його словами, щороку Міноборони отримує тисячі таких листів.

«Ми зараз готуємо розпорядження Кабміну щодо людей, які будуть призиватися на строкову службу. Воно видається кожні півроку на конкретний заклик. Я його вже підписав та передав. У розпорядженні буде чітко написано: тільки за письмовою заявою в 18-19 років [будуть прийматися на службу]. Ніякого обов’язкового призову до 20 років не буде», — додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас та призов на строкову військову службу у 2020 році з 18 років.

Також повідомлялося, 18-річні хлопці не потраплять під весняний призов.