Загороднюк обговорив з американськими конгресменами військову підтримку України



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Делегація Конгресу у Міноборони України

«Ми прибули для того, щоб спільно дати важливий чіткий меседж - Сполучені Штати підтримують Україну», - заявив конгресмен Гараменді

Представники делегації Конгресу США на зустрічі з міністром оборони України Андрієм Загороднюком обговорили військову підтримку України і боротьбу з корупцією в країні.

Про це повідомляє преcслужба українського оборонного відомства.

«Ми прибули для того, щоб спільно дати важливий чіткий меседж - Сполучені Штати підтримують Україну. Конгрес США підтримує зусилля вашої країни в протистоянні збройної агресії Російської Федерації», - зазначив глава делегації, голова Підкомітету з питань боєготовності Комітету збройних сил Палати представників США, конгресмен Джон Гараменді.

При обговоренні пріоритетних напрямків надання допомоги Україні урядом Сполучених Штатів, сторони розглянули можливості розширення військово-технічного співробітництва між двома країнами.

Загороднюк привітав рішення Держдепартаменту США про готовність реалізувати проект з продажу Україні сучасного летального озброєння в рамках програми «Міжнародні військові продажу».

Він наголосив на готовності оборонного відомства здійснювати закупівлі необхідних зразків озброєння і військової техніки, які виробляються в США.

Боротьба з корупцією також стала однією з ключових тем для обговорення. Андрій Загороднюк поінформував про основні напрямки діяльності оборонного відомства у протидії та боротьбі з корупційними ризиками, особливо у сфері закупівель.

В контексті розмови про консультативно-дорадчу допомогу, міністр оборони України наголосив на важливості залучення радників від США до процесу реформування оборонного відомства та збройних сил України.

Нагадаємо, Державний департамент США затвердив продаж Україні 150 ракет до переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin та пов'язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що Міноборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.

Як відомо, США розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.