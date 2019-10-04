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    Пентагон підтвердив продаж Україні 150 ракет Javelin

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    <p>Про постачання Україні партії Javelin сторони домовилися влітку цього року</p> - Пентагон підтвердив продаж Україні 150 ракет Javelin

    Про постачання Україні партії Javelin сторони домовилися влітку цього року

    Держдеп США затвердив продаж Україні 150 ракет Javelin та іншого обладнання на суму до 39,2 млн доларів

    Державний департамент США затвердив продаж Україні 150 ракет до переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin та пов'язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів.

    Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на заяву міністерства оборони США .

    Про постачання Україні цієї партії Javelin домовилися влітку цього року.

    Згодом Державний департамент та Конгрес Сполучених Штатів попередньо схвалили продаж Україні додаткової партії ракет Javelin.

    Поставка зброї відокремлена від дозволеної Конгресом військової допомоги Україні в розмірі 250 мільйонів доларів, яка утримувалася адміністрацією Трампа протягом декількох місяців.

    Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.

    До слова, Сполучені Штати Америки розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.

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