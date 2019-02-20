Загострення на Донбасі: бойовики випустили найбільше снарядів та мін з початку року



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Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил вчора отримали поранення

На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів

У вівторок, 19 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 15 разів із загальною витратою 387 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм.

Від початку поточного року це – найбільше застосування противником засобів вогневого ураження.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти п'ять разів обстріляли позиції українських захисників:

з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу населеного пункту Лебединське;

з артилерійських систем калібру 122 мм і вдруге з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Водяне;

двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Гнутове.

чотири рази – один обстріл із артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, другий – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, третій – з мінометів калібру 120 мм і четвертий – з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту Новотошківське;

тричі – один обстріл із мінометів калібру 82 мм, другий – із зенітної установки ЗУ-23-2, і третій – зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Золоте-4;

двічі – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Новозванівка;

з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів – поблизу села Катеринівка;

з мінометів калібру 82 мм, бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів – біля селища міського типу Луганське.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник 11 разів обстріляв українських захисників:

«Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів», - додали у прес-центрі.

За даними розвідки, 19 лютого трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв наші позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» із мінометів калібру 82 мм із витратою 15 мін, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Катеринівка.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.