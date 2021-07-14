Танки та гаубиці. Бойовики стягують важку техніку на Донбасі

Це далеко не перший випадок, коли ОБСЄ зафіксувала десятки одиниць озброєння бойовиків у недозволених місцях.

Міжнародні спостерігачі відзначили, що окупанти на Донбасі стягують військову важку техніку. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ. Таким чином, проросійські бойовики знову порушують домовленості.

Спостерігачі місії ОБСЄ протягом 13 липня помітили танки, гаубиці, міномети й гармати на окупованій території Донецької області.

За даними СММ ОБСЄ, ворог розмістив важку техніку у місцях відведення озброєння. Її помітили неподалік:

Вільхівки – 3 гаубиці 122-го калібру типу Д-30 «Жаба», 4 міномети;

Тернового – 30 танків невстановленого типу;

Покровки – 6 великокаліберних гаубиць типу «Жаба» і «Гвоздика», 3 протитанкові гармати (МТ-12, «Рапіра», 100 мм), 15 танків (Т-64 – 4 одиниці, Т-72 – 11 одиниць) і 3 буксирувані міномети.

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок, коли ОБСЄ зафіксувала десятки одиниць озброєння бойовиків у недозволених місцях. До прикладу, востаннє це сталося 6 липня.

Нагадаємо, що ОБСЄ нарахувала протягом понеділка, 12 липня, 104 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та ще 104 – на Луганщині.

За даними штабу Операції Об'єднаних сил, протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення ООС зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Крім того, п’ятеро військових отримали поранення, ще один – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з поранених важкий, інших – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7-му годину ранку 14 липня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Луганське противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У результаті обстрілу один військовий дістав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого задовільний.

Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

До слова, Зеленський звернувся до Німеччини та Франції щодо Донбасу.

Також канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про повільне виконання Мінських домовленостей. За її словами, необхідна реалізація «формули Штайнмаєра».