Загострення на Донбасі: один військовий загинув, семеро – поранених

Воїнів доправлено до лікувального закладу, стан здоров’я одного з поранених – важкий, інших – задовільний

Протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Неподалік Південного окупанти двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

В напрямку населеного пункту Тарамчук противник вів вогонь по позиціях українських захисників та здійснив обстріл цивільної інфраструктури з артилерії калібру 122 мм.

У напрямку Павлополя та Широкиного ворог застосовував міномети 82-го калібру.

Біля Причепилівки російські окупанти здійснювали обстріли з артилерії калібру 152 мм і мінометів 120-го калібру.

Неподалік Луганського ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окрім того, були зафіксовані 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям. Крім того, п’ятеро військових отримали поранення, ще один – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з поранених – важкий, інших – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 14 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Луганське противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

До слова, Зеленський звернувся до Німеччини та Франції щодо Донбасу.

Також канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про повільне виконання Мінських домовленостей. За її словами, необхідна реалізація «формули Штайнмаєра».