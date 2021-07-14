Нардепи перейменували День захисника України: яке тепер буде свято

Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня, на День захисників і захисниць України

Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня, на День захисників і захисниць України

Перейменування сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей

Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначається 14 жовтня. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 14 липня. Законопроєкт підтримали 317 нардепів.

Тож, вже найближчого 14 жовтня Україна відзначатиме не День захисника України, а День захисників і захисниць України.

У пояснювальній записці зазначається, що перейменування сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі.

Як відомо, День захисника України відзначається з 2014 року, з 2015 року 14 жовтня є неробочим днем. До цього в цей день відзначався День українського козацтва.

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