Загроза вторгнення в Україну. США просять Китай повпливати на Росію

США мотивували Китай тим, що війна Росії з Україною зокрема негативно відобразиться на їхній країні

Блінкен закликав КНР використовувати свій вплив на Росію

США закликали Китай використати свій вплив на Росію для деескалації ситуації в Україні. Штати мотивують КНР тим, що війна в Україні негативно позначиться й на Китаю також. Про це заявила заступник Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

За її словами, відповідна заява прозвучала під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою Міністерства закордонних справ Китаю Ван И.

Блінкен закликав КНР використовувати свій вплив на Росію і закликати до дипломатичного врегулювання конфлікту з Україною.

«Наше послання Пекіну було чітким: ми закликаємо Пекін використовувати свій вплив на Москву, щоб закликати до дипломатії», — сказала Нуланд.

США мотивували Китай тим, що війна Росії з Україною зокрема негативно відобразиться на їхній країні.

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«Тому що якщо в Україні буде конфлікт, то це не принесе нічого хорошого для Китаю, будуть значні наслідки для світової економіки, для енергетичного сектора», — уточнила Нуланд.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь на вимоги Москви про «гарантії безпеки».

За інформацією ЗМІ, американський дипломат доставив у Москву два документа – один від США, а другий від НАТО. Через пів години Салліван покинув будівлю МЗС Росії. Він не дав жодних коментарів.