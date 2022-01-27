Байден провів розмову із Зеленським: перші подробиці

Зеленський зазначив, що бесіда була довгою

Президент США Джо Байден провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив Зеленський у Twitter.

Зеленський зазначив, що бесіда була довгою.

«Мав довгу телефонну розмову з Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України», – зазначив він.

Мав довгу телефонну розмову з @POTUS. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові @JoeBiden за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України. pic.twitter.com/eUBfEaeZA7 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь на вимоги Москви про «гарантії безпеки».

За інформацією ЗМІ, американський дипломат доставив у Москву два документа – один від США, а другий від НАТО. Через пів години Салліван покинув будівлю МЗС Росії. Він не дав жодних коментарів.

Згодом держсекретар розкрив зміст відповіді СШАна «гарантії безпеки» Росії. Блінкен заявив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Кремлем, якщо Росія припинить деескалацію й агресію щодо України.

«Наша відповідь скоординована з Україною та Європою. Ми врахували їхню думку та побажання у нашій відповіді Москві», – додав Блінкен.

Ввечері 26 січня генсек НАТО зібрав терміновий брифінг та заявив, що не піде на компроміс із Росією щодо права будь-яких країн, включаючи Україну, на вступ до Альянсу. Столтенберг, окремо, закликав Росію вивести війська з України, Грузії та Молдови.

Він також запевнив, що Північноатлантичний альянс за необхідності за кілька днів розгорне у Чорноморському регіоні передовий загін із 5 тис. осіб на чолі з Францією.