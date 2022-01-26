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    Посол США передав МЗС Росії письмову відповідь на ультиматум Кремля (фото)

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    Посол США в РФ Джон Салліван у середу ввечері прибув до російського МЗС - Посол США передав МЗС Росії письмову відповідь на ультиматум Кремля (фото)
    Посол США в РФ Джон Салліван у середу ввечері прибув до російського МЗС
    фото: tass

    Дипломат доставив два документа – один від США, а другий від НАТО

    Посол США в Росії Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь на вимоги Москви про «гарантії безпеки». Про це пише видання «Комерсант».

    ЗМІ опублікувало фото Саллівана, який із папкою документів прямує до МЗС РФ.

    Зазначається, що американський дипломат доставив у Москву два документа – один від США, а другий від НАТО

    Посол Джон Салліван біля будівлі МЗС Росії, фото: kommersant

    Посол Джон Салліван біля будівлі МЗС Росії, фото: kommersant

    Видання «Тасс» уточнює, що через пів години Салліван покинув будівлю МЗС Росії. Він не дав жодних коментарів.

    «Під час зустрічі глава американської дипмісії передав письмову відповідь адміністрації США на раніше поданий російською стороною проєкт двостороннього договору про гарантії безпеки», – йдеться в повідомленні МЗС РФ.

    Раніше повідомлялося, що Москва, зокрема, вимагає від західних партнерів юридичних гарантій відмови від подальшого розширення НАТО на схід, від приєднання до блоку України і від створення військових баз в пострадянських країнах.

    А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

    «Мова йде про виведення іноземних сил, техніки і озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія», – йдеться в письмових відповідях міністерства закордонних справ РФ.

    Опозиція Болгарії заявила, що дана заява є загрозою національній безпеці країни.

    Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Повідомлялося, що незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

    Теги: МЗС Росія США НАТО політика посол
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    Посол США передав МЗС Росії письмову відповідь на ультиматум Кремля (фото)