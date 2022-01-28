США запросили засідання Радбезу ООН щодо ситуації навколо України

США запросили засідання РБ ООН щодо ситуації навколо України на 31 січня

Засідання щодо ситуації в Україні відбудеться 31 січня

США запросили засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації навколо України на понеділок, 31 січня. Про це повідомляє United States Mission to the United Nations.

«Зараз потрібна повна увага до цієї теми з боку Ради Безпеки... Ми очікуємо у понеділок прямої та цілеспрямованої дискусії», – зазначено у тексті документа.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь на вимоги Москви про «гарантії безпеки».

За інформацією ЗМІ, американський дипломат доставив у Москву два документа – один від США, а другий від НАТО. Через пів години Салліван покинув будівлю МЗС Росії. Він не дав жодних коментарів.

Згодом держсекретар розкрив зміст відповіді СШАна «гарантії безпеки» Росії. Блінкен заявив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Кремлем, якщо Росія припинить деескалацію й агресію щодо України.

«Наша відповідь скоординована з Україною та Європою. Ми врахували їхню думку та побажання у нашій відповіді Москві», – додав Блінкен.

Нагадаємо, українські спецслужби розробили план на випадок путінського вторгнення.

До слова, Російська Федерація може атакувати українську територію з усіх сторін, у тім числі і з Придністров’я.