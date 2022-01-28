Білий дім розповів про теми розмови Байдена й Зеленського

Сполучені Штати Америки, союзники й партнери готові рішуче відповісти на подальше вторгнення Росії в Україну https://24tv.ua/groshi-rosiya-normandskiy-format-ssha-rozpovili-golovni-novini_n1853243

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що Вашингтон розглядає можливість надання додаткової економічної допомоги Україні. Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

З опублікованого документа випливає, що у разі вторгнення Росії в Україну США та їхні союзники готові дати рішучу відповідь.

Байден заявив, що Штати вивчають можливість додаткової макроекономічної підтримки України для допомоги економіці в умовах тиску, викликаного нарощуванням військової міці Росії. Він наголосив, що протягом останнього року Вашингтон надав Києву понад півмільярда доларів як допомогу у розвитку та гуманітарній сфері.

«Президент Байден чітко дав зрозуміти, що, попри відʼїзд американських членів родин співробітників посольства, посольство США в Києві лишається відкритим та повністю функціонує. Лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки, підкреслюючи принцип нічого про Україну без України. Байден заявив про підтримку США зусиль по врегулюванню конфлікту в «нормандському форматі», – йдеться у повдіомленні.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь на вимоги Москви про «гарантії безпеки».

За інформацією ЗМІ, американський дипломат доставив у Москву два документа – один від США, а другий від НАТО. Через пів години Салліван покинув будівлю МЗС Росії. Він не дав жодних коментарів.