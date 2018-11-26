Захоплення українських моряків: Москалькова каже, що має лише інформацію від ФСБ



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Москалькова запевнила українського омбудсмена, що українські моряки отримають медичну допомогу

Омбудсмен повідомила, що не знає, де саме зараз перебувають затримані моряки

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова пообіцяла надати детальну інформацію Уповноваженому ВР з прав людини Людмилі Денісовій щодо стану затриманих в Азовському морі українських моряків. Про це Денісова поінформувала в ефірі телеканалу «Прямий».

«Я провела консультації з пані Москальковою і з'ясувала, що вона знає про наших полонених моряків. Вона сказала, що має лише ту інформацію, яку офіційно розповсюджує ФСБ РФ, що дійсно на території Російської Федерації знаходяться українські моряки. Вона зробила всі, за її словами, необхідні запити до державних органів РФ, що причетні до цього, щоб отримати інформацію і надасть мені інформацію: скільки моряків і в якому фізичному стані вони знаходяться», - заявила омбудсмен.

При цьому Денісова уточнила, що російський омбудсмен не відповіла, де саме зараз перебувають затримані моряки. Також Москалькова запевнила українського омбудсмена, що українські моряки отримають медичну допомогу.

«Я теж написала офіційні листи до Москалькової і до Федотова (голова ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини - ред.), щоб вони надали мені офіційну інформацію щодо стану наших моряків, де саме вони знаходяться, в якому стані і щодо медичної допомоги», - додала Денісова.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.