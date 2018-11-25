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    Росія застосувала зброю проти українського судна в Керченській протоці

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    Серед українських військових є поранений - Росія застосувала зброю проти українського судна в Керченській протоці
    Серед українських військових є поранений

    Про застосування зброї повідомив представник президента

    Росія застосувала зброю проти групи кораблів Військово-морських сил України, що знаходяться в районі Керченської протоки. Про це повідомив представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

    «На виході з Керченській протоці російни застосували зброю проти корабля ВМС України. На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги. До того росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з окупованого ними «територіального моря РФ» біля Криму», - написав він у Facebook.

    Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

    Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

    Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах

    За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

    Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

    МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.

    З’явилося фото судна, яке перекрило прохід під Кримським мостом.

    Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як «складну й напружену», але запевнив, що на українських бронекатерах панує бойова готовність.

    Росія пригрозила застосувати зброю проти групи українських кораблівВійськово-морських сил Збройних сил України, що знаходиться у районі Керченської протоки.

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