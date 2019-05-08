Захоплення заручників у Франції: одну жінку звільнили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція Франції упізнала чоловіка, який тримає заручників в тютюновій лавці під Тулузою

Озброєний чоловік, який утримує п'ять заручників в тютюновій лавці в комуні Бланьяк недалеко від Тулузи (Франція), відпустив одну із заручниць.

Про це повідомляє телеканал France 2.

Також повідомляється, що Тулузьське відділення елітного підрозділу національної поліції було розгорнуто біля місця події.

Поліція попросила жителів міста залишатися вдома.

Поліція Франції упізнала чоловіка, який тримає заручників в тютюновій лавці під Тулузою. Ним виявився 17-річний підліток. Молодий чоловік назвав себе учасником «збройного крила «жовтих жилетах» Тулузі».

Нагадаємо, 7 травня у Франції в тулузькому передмісті Бланьяк чоловік захопив заручників в тютюновій лавці. Повідомляється, що в заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця. Наголошується, що всі заручники - жінки.



