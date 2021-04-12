Захворюваність на Covid-19 в Україні знижується. Зафіксовано 7 856 нових випадків
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській та Харківській областях
Коронавірусом за добу захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників
7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 12 квітня 2021 року, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 770 осіб;
- летальних випадків – 287;
- одужало – 5 355 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 40 109 (зокрема методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 861 105 осіб;
- одужало – 1 416 215 осіб;
- летальних випадків – 37 301;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 677 716.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.
За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.