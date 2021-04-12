Захворюваність на Covid-19 в Україні знижується. Зафіксовано 7 856 нових випадків

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській та Харківській областях

Коронавірусом за добу захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників

7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 12 квітня 2021 року, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 770 осіб;

летальних випадків – 287;

одужало – 5 355 осіб;

здійснено тестувань за добу – 40 109 (зокрема методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 861 105 осіб;

одужало – 1 416 215 осіб;

летальних випадків – 37 301;

проведено ПЛР-тестувань – 8 677 716.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.

За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.