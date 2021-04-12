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    Захворюваність на Covid-19 в Україні знижується. Зафіксовано 7 856 нових випадків

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    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській та Харківській областях - Захворюваність на Covid-19 в Україні знижується. Зафіксовано 7 856 нових випадків

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській та Харківській областях

    Фото: pixabay.com

    Коронавірусом за добу захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників

    7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 12 квітня 2021 року, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 770 осіб;
    • летальних випадків – 287;
    • одужало – 5 355 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 40 109 (зокрема методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 861 105 осіб;
    • одужало – 1 416 215 осіб;
    • летальних випадків – 37 301;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8 677 716.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.

    За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.

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    Теги: Україна Максим Степанов коронавірус
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