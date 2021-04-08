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    Степанов розповів, коли Україна отримає перші дози вакцини Pfizer

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    Перші 117 тисяч доз, які зайдуть по ініціативі Covax &ndash; попередньо 14&ndash;15 квітня - Степанов розповів, коли Україна отримає перші дози вакцини Pfizer
    Перші 117 тисяч доз, які зайдуть по ініціативі Covax – попередньо 14–15 квітня
    Фото: з відкритих джерел

    В Україні вакциною від Pfizer, яка надійде навесні, не щеплюватимуть політиків

    Україна по ініціативі COVAX перші дози вакцини Pfizer отримає у квітні.

    Про це 8 квітня в етері ток-шоу «Право на владу« на телеканалі «1+1» сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Перші 117 тисяч доз, які зайдуть по ініціативі COVAX – попередньо 14–15 квітня. Вони повинні бути в Україні, згідно останнього повідомлення. Вони перш за все підуть в будинки-інтернати для осіб похилого віку, для соціальних працівників, які там працюють. Тому ніякої черги з політиків точно не буде», – сказав Максим Степанов.

    Також у травні в Україну надійдуть ті дози Pfizer, про поставку яких з компанією домовилась влада.

    «Думаю, ми отримаємо в травні цього року ці перші дози Pfizer. Ви прекрасно знаєте, як зриваються всі контракти по поставках вакцин. У світі не існує конкурентного ринку. У світі не дотримуються компанії–виробники інколи конкретних дат. У нас були конкретні дати, наприклад, по AstraZeneca (Covishield). У нас усі 1,5 млн доз повинні були приїхати в країну до 31 березня цього року. Уряд Індії накладає, по суті справи, повну заборону експорту вакцини AstraZeneca (Covishield) – і дата, яка існує, просто не відбувається», – сказав міністр охорони здоров’я.

    6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Як повідомила прес-служба президента, про це у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

    Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

    Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні. За минулу добу, 5 квітня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 12856 осіб. З них усі щеплені однією дозою.

    5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

    Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

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    Теги: медицина Максим Степанов хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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