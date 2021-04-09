Степанов прокоментував скандальну претензію до контракту на вакцини Pfizer

Глава МОЗ відповів на звинувачення в необов'язковості виконання контракту на вакцини від коронавірусу

Перші поставки вакцини Pfizer очікують з травня, саме з цього комерційного контракту

Підписаний Україною договір з компанією Pfizer на поставку 10 млн доз вакцин проти Covid-19 не зобов'язує до купівлі-продажу, заявив глава держпідприємства «Медзакупівлі» Арсен Жумаділов.

Цю заяву прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов в програмі на каналі «Україна 24».

«Відомий письменник (Арсен Жумаділов - ред.). Я навіть теоретично собі не уявляю, звідки у нього компетенція про це говорити. Договір, який був підписаний між Україною і Pfizer, це договір, який є конфіденційним, який в тому числі розглядався в уряді. У нього є всі атрибути договору щодо термінів поставки, все 10 млн доз будуть поставлені до кінця 2021 року», — заявив він.

Степанов зазначив, що є деякі технічні моменти, які не впливають на виконання контракту.

«Перші поставки ми попередньо очікуємо з травня, саме з цього комерційного контракту. Там є ще ряд технічних моментів по перерахуванню коштів, яке у нас відбувається через Crown Agency, зараз технічні документи підписуються з компанією Pfizer», — сказав міністр.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Як повідомила прес-служба президента, про це у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні. За минулу добу, 5 квітня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 12856 осіб. З них усі щеплені однією дозою.

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.