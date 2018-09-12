Закарпатських виноробів оштрафували за підробку ірландського лікеру Baileys



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Котнар-М оштрафували за імітацію етикетки світового виробника лікеру Baileys

Виробник Baileys поскаржився на імітацію своєї етикетки українською компанією

Антимонопольний комітет України (АМКУ) звинуватив закарпатське ТОВ «Котнар-М» у недоброчесному підприємництві. Виробники алкогольної продукції, на думку інспекторів, використовували етикетки для виготовлення власної продукції, що схожі на відомий лікер «Baileys», та підробили судове рішення про авторські права на них.

Як повідомила прес-служба АМКУ, до них звернулась компанія «R&A BAILEY & CO» з м. Дублін (Ірландія), що є виробником вершкового лікеру ТМ «Baileys», із заявою про порушення. Представники компанії поскаржились на прояви недоброчесної конкуренції зі боку ТОВ «Котнар-М» (с. Мужієво, Закарпатська обл.) під час виробництва та реалізації кремових лікерів «O’Dailys», зокрема, використання без дозволу компанії лікерів під позначенням «O’DAILYS» назви та етикеток, які є схожими на назву та оформлення етикеток лікерів під маркою «Baileys».

АМКУ надіслало запити до закарпатського виноробного підприємства, проте належної відповіді не отримало. Після перевірки комітет оштрафував «Котнар-М» за порушення вимог закону «Про захист від недобросовісної конкуренції», а саме за введення споживачів в оману. Сума штрафу становить 298 400 грн.

Винороби також вдалися маніпуляції, надавши до Комітету недостовірну інформацію, а саме копію неправдивого заочного рішення Берегівського районного суду Закарпатської області нібито про право на використання етикетки лікеру.

У «рішенні», на яке посилався «Контар-М», йшлося про те, що торік до суду звернувся Бонь Михайло Якович з заявою про порушення компанією «R&A BAILEY & CO» авторського права та стягнення компенсації і моральної шкоди через використання на етикетці лікеру під торговельною маркою «BAILEYS» зображень, автором яких він є, а саме картин «Мечты Закарпатья» та «Прелюдия Закарпатья». Крім того у «рішенні» також зазначено, що права на картини «Мечты Закарпатья» та «Прелюдия Закарпатья» були передані ТОВ «Котнар-М».

Однак з'ясувалося, що таке «рішення» відсутнє у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ці факти згодом підтвердив й сам Берегівський районний суд Закарпатської області, зокрема, зазначивши, що до нього не надходила позовна заява Боня М.Я. до Ренд А Бейлі енд Ко, а номер справи 297/2327/17 присвоєно зовсім іншій справі.

За вказане порушення адміністративною колегією комітету накладено на ТОВ «Котнар-М» штраф у розмірі 680 тис. грн.

Також через наявність наявністю ознак кримінального порушення законодавства, яке пов’язане з підробкою судового рішення, АМКУ подав заяву до правоохоронних органів.

«Мукачево.net» повідомляє, що одним із власників ТОВ «Котнар-М» є Чаба Пейтер, депутат Закарпатської обласної ради (фракція «КМКС» Партія Угорців України).