Знову націоналісти: Кремль пояснив, чому стрілятиме і під час переговорів

Росія продовжуватиме обстріли навіть під час переговорів через "українських націоналістів". Боротьбою з ними окупанти виправдали навіть удар по пологовому будинку в Маріуполі

Росія вигадала причину для відмови від припинення вогню на час переговорів із українською делегацією

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що окупанти не будуть припиняти вогонь через дії України. Про це пише видання РБК.

За словами Пєскова, припинення вогню на період проведення російсько-українських переговорів буде грати на руку «українським націоналістам».

«Справа в тому, що зупинка операції, будь-яка зупинка, використовується націоналістичними підрозділами для перегрупування, щоб продовжувати атаки на російських військових», – пояснив позицію Кремля речник Путіна, не уточнюючи, про які саме «націоналістичні підрозділи» йдеться.

Він додав лише, що така відбувалося уже неодноразово, і це нібито ускладнювало переговірний процес.

Нагадаємо, що боротьба із «націоналістам» та «нацистами» є однією із формальних причин початку Кремлем повномасштабної війни проти України.

Зокрема, у своїх вимогах на переговорах з українською делегацією росіяни постійно згадують так звану денацифікацію України.

Також росіяни у своїх звинуваченнях на адресу України згадують батальйон «Азов», виправдовуючи боротьбою з ним свої злочини проти мирного населення. Зокрема, 16 березня окупанти розбомбили будівлю пологового будинку в Маріуполі, пояснивши це тим, що там нібито перебували не породілля з немовлятами, а військовослужбовці «Азову».

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