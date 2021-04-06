Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди в Україні на 6 квітня

У вівторок погода в Україні зіпсується

У вівторок, 6 квітня, погода в Україні погіршиться, у деяких областях ітиме навіть сніг, вночі температура опускатиметься нижче 0°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, синоптики прогнозують у західних областях, вдень і на Житомирщині опади переважно у вигляді мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

В Карпатах сніг, місцями значний, температура впродовж доби 1-6° морозу. На решті території країни без істотних опадів, лише вночі на сході невеликий дощ.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім заходу та півночі, пориви 15-20 м/с.

У Києві 6 квітня буде переважно сухо. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.