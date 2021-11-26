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    Закон щодо запровадження Бюро економічної безпеки набув чинності

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    Документ закріплює повноваження для здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ - Закон щодо запровадження Бюро економічної безпеки набув чинності
    Документ закріплює повноваження для здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ
    Фото з відкритих джерел

    Закон збільшує штраф за ухилення від сплати податків, зборів і платежів до 119 тис. грн

    Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов'язаного з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів» (№ 1888-IX). Про це повідомляє офіційний Телеграм-канал Верховної Ради.

    Зокрема, закон визначає відповідальність службовців Бюро економічної безпеки за правопорушення за дисциплінарними статутами; передбачає адміністративну відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до БЕБ.

    Законом також збільшується штраф за ухилення від сплати податків, зборів, платежів до 85-119 тис. грн; запроваджується відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді.

    Документ закріплює повноваження для здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ.

    Нагадаємо, Верховна Рада 17 листопада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов'язаного з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів» (№3959-1).

    Голова Верховної Ради підписав його 19 листопада, а президент – 22 листопада. 24 листопада закон було оприлюднено в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України».

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    Теги: Верховна Рада закон розслідування
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    Закон щодо запровадження Бюро економічної безпеки набув чинності