Директор Бюро економічної безпеки розповів, як працюватиме структура

Новостворене бюро розпочне роботу з аналізу основних корупційних схем у країні

Новостворене Бюро економічної безпеки розпочне роботу з аналізу основних незаконних схем і їх корупційного прикриття, а вже після цього здійснить візити до бізнесу, розповів директор БЕБ Вадим Мельник на телеканалі «Україна 24».

«Як працюватиме Бюро економічної безпеки? Не з бізнесу починаємо розслідування, а починаємо аналітичну роботу з того «схематозу», який дає бізнесу ті схеми для ухилення від податків. Виявлення та подолання «схематозу», далі – корупційне прикриття, корумповані чиновники, вони ж прикривають такі схеми... І тільки в третю чергу ми йдемо до бізнесу і говоримо - ви внаслідок використання схеми ухилилися, будь ласка, сплатіть податки, або самостійно, закон це дозволяє, або шляхом податкових перевірок», – розповів Мельник.

Раніше Верховна Рада відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки на два місяці.

Як відомо, Бюро мало почати роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

До слова, глава Бюро економічної безпеки вперше прокоментував свою багатомільйонну декларацію.

Зазначимо, що Вадим Мельник понад 14 років проходив службу в податковій міліції. У 2014-2016 роках був керівником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС. Очолював Державну фіскальну службу з кінця 2020 року.

Згідно з декларацією Мельника, його дружина володіє двома салонами краси в Ірпені на Київщині. Також родина має у власності квартиру в Києві на 159 «квадратів», квартиру в Одесі, три квартири в Ірпені, нежитлові приміщення у Києві та Ірпені, квартиру в Туреччині на 75 м2, земельну ділянку у Сумській області та Ірпені та позашляховик Range Rover 2014 року з причепом. Загальна вартість майна, яку вказав Мельник, сягає понад 7,5 млн грн.

Також близько 3 млн гривень залишаються на рахунках нового голови Бюро економічної безпеки та його дружини.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендували понад 50 осіб.