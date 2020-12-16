На пенсію ще рано. Верховна Рада дозволила працювати на держслужбі після 65 років

В Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років

За документ проголосували 300 нардепів

Верховна Рада зняла вікові обмеження для державних службовців. Законопроєкт №4096 у другому читанні схвалили 260 парламентаріїв. За документ проголосували 300 нардепів.

Закон вносить зміни до закону «Про державну службу». Відповідно до закону, держслужбовця за рішенням суб'єкта призначення можуть залишити на службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження терміну перебування на держслужбі буде щорічно приймати суб'єкт призначення. Однак не більше ніж до досягнення службовцем 70-річного віку.

Нагадаємо, даний закон Верховна Рада схвалила за основу на початку грудня. За нього тоді проголосували 260 парламентаріїв.

В Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років, а у 2021-му – вже 28 років. У 2028-му межа збільшиться до 35.

У нашій державі стаж можна докупити. На сьогодні вартість одного року стажу – 26 тис. 400 грн. Однак вже з наступного вона дещо зросте. Вже до липня 2021-го сума збільшиться до 31 680 грн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно для розвитку солідарної пенсійної системи в Україні.

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