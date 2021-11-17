Рада врегулювала роботу Бюро економічної безпеки
Закон збільшує штраф за ухилення від сплати податків, зборів і платежів до 119 тис. грн
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про реалізацію окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки. «За» проголосували 296 народних депутатів.
Згідно з проєктом 3959-1, у Кримінальному процесуальному кодексі:
- визначена основна та додаткова підслідність Бюро економічної безпеки;
- закріплені повноваження для здійснення оперативними підрозділами бюро негласних слідчих (розшукових) дій, а також внесені інші зміни задля належного досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ.
Згідно з законом, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, є Бюро економічної безпеки України. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених деякими економічними статтями Кримінального кодексу України.
Також прийнятим законом збільшено штраф за ухилення від сплати податків, зборів, платежів до 85-119 тис. гривень.
Раніше законопроєкт критикувала Європейська бізнес-асоціація за норму про кримінальну відповідальність за шахрайство з ПДВ. На думку експертів, ця норма дозволяє розпочати кримінальне переслідування проти керівництва компаній на основі факту подання заяви на відшкодування та рішення податкових органів про відмову у відшкодуванні до розгляду спору судовий порядок.
Нагадаємо, в Україні з'явилося Бюро економічної безпеки, яке замінило податкову міліцію.
Згідно з проєктом державного бюджету на 2022 рік, видатки на Бюро економічної безпеки зростуть на 5,9% до 621,6 млн гривень.
Вже із жовтня новостворене Бюро економічної безпеки набирає на роботу.
Як повідомлялось, наприкінці серпня Кабмін призначив Вадима Мельника директором Бюро економічної безпеки й звільнив його з посади голови ДФС.
Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.