Рада врегулювала роботу Бюро економічної безпеки

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про реалізацію окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки. «За» проголосували 296 народних депутатів.

Раніше законопроєкт критикувала Європейська бізнес-асоціація за норму про кримінальну відповідальність за шахрайство з ПДВ. На думку експертів, ця норма дозволяє розпочати кримінальне переслідування проти керівництва компаній на основі факту подання заяви на відшкодування та рішення податкових органів про відмову у відшкодуванні до розгляду спору судовий порядок.

Також прийнятим законом збільшено штраф за ухилення від сплати податків, зборів, платежів до 85-119 тис. гривень.

Згідно з законом, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, є Бюро економічної безпеки України. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених деякими економічними статтями Кримінального кодексу України.

Згідно з проєктом 3959-1 , у Кримінальному процесуальному кодексі:

Нагадаємо, в Україні з'явилося Бюро економічної безпеки, яке замінило податкову міліцію.

Згідно з проєктом державного бюджету на 2022 рік, видатки на Бюро економічної безпеки зростуть на 5,9% до 621,6 млн гривень.

Вже із жовтня новостворене Бюро економічної безпеки набирає на роботу.

Як повідомлялось, наприкінці серпня Кабмін призначив Вадима Мельника директором Бюро економічної безпеки й звільнив його з посади голови ДФС.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.