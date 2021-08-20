Законопроєкт про перехідний період в ОРДЛО та Криму: головні тези

У законопроєкті прописані також правові наслідки діяльності агресора і окупаційних сил

Основні моменти із законопроєкту Кабміну – у інфографіці

Уряд зареєстрував у Верховній раді законопроєкт «Про державну політику перехідного режиму». Документ потрібен, щоб уніфікувати підходи до тимчасово окупованих територій, реінтегрувати їхніх жителів і сприяти подоланню наслідків російської агресії. Про це пише «Слово і діло».

У законопроєкті подається визначення таких понять, як перехідний та конфліктний періоди, постконфліктний період, перехідна юстиція, стійкий мир тощо.

Наприклад, тимчасова окупація – це дії країни-агресора, спрямовані на встановлення контролю над частиною території України окупаційними силами. Датою тимчасової окупації українських територій вважається 20 лютого 2014 року. Дата деокупації є днем завершення конфліктного і початку постконфліктного періоду. Дату відновлення територіальної цілісності України встановлює президент.

Стійкий мир, згідно з проєктом, це стан суспільства, що настає після повного припинення військових дій, відсутності окупаційних сил РФ на українській території і успішного завершення діяльності з побудови світу.

Факт відсутності окупаційних сил Росії встановлюють міністр оборони, глава СБУ і міністр внутрішніх справ шляхом подання президенту.

У законопроєкті прописані також правові наслідки діяльності агресора і окупаційних сил. Так, їхні нормативно-правові акти не створюють жодних правових наслідків. Крім того, не визнається примусове або автоматичне надання громадянам України російського громадянства.

Також не допускається взаємодія народних депутатів, депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування з Росією, її державними і місцевими органами і окупаційними адміністраціями без уповноваження на це президента.

Згідно з проєктом закону, не допускається переслідування або покарання осіб, які не скоювали злочинів на тимчасово окупованих територіях. Але ті, хто був у складі окупаційних сил або адміністрацій, не можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

На тимчасово окупованих територіях не можна проводити загальнодержавні та місцеві вибори, а також всеукраїнські та місцеві референдуми.

Місцеві вибори після деокупації можуть бути проведені тільки відповідно до Конституції України, Виборчого кодексу та з дотриманням стандартів ОБСЄ і Ради Європи.

Призначити місцеві вибори на деокупованих територіях можна тільки, якщо забезпечити:

недопущення протиправного втручання у виборчий процес;

дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності;

дотримання виборчих прав переселенців;

свободу передвиборчої агітації, рівного доступу ЗМІ, відновлення українського теле- і радіомовлення;

безпечні умови діяльності спостерігачів.

Щоб не допустити повторення окупації, держава повинна вживати певних заходів. Зокрема, здійснювати ефективну гуманітарну і оборонну політику, здійснювати заходи національно-патріотичного виховання тощо.

Нагадаємо, Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту Кримської платформи, щоб змусити їх відмовитись від цього заходу.