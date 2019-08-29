Новий Кабмін вже сьогодні проведе перше засідання
Перше засідання нового Кабміну пройде 29 серпня
Новий Кабінет міністрів України вже сьогодні, 29 серпня, проведе своє перше засідання. Про це у Верховній раді повідомив президент Володимир Зеленський.
Зеленський підкреслив, що його команда обіцяла, що в стислі терміни приступить до реальної роботи.
«Є таке прохання, думаю, що мене всі підтримають. Ми обіцяли людям, що починаємо працювати ... всі ці програми ... у нас немає часу. Ми можемо відпустити прем'єр-міністра і новий створений уряд. Вони вже сьогодні проводять засідання, йдуть працювати», - зазначив президент.
За склад нового уряду проголосували 281 депутат.
Склад нового Уряду:
Дмитро Кулеба - віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
Оксана Маркарова - міністр фінансів України;
Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;
Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;
Анна Новосад - міністр освіти і науки України;
Зоряна Скалецька - міністр охорони здоров'я України;
Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;
Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;
Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;
Дмитро Дубілет - міністр Кабінету Міністрів України;
Денис Малюська - міністр юстиції;
Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України призначила головою Служби безпеки України Івана Баканова.
Нагадаємо, Вадим Пристайко очолив МЗС.
Раніше Рада призначила Загороднюка міністром оборони.
Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.
Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.