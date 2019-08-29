Новий Кабмін вже сьогодні проведе перше засідання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перше засідання нового Кабміну пройде 29 серпня

Новий Кабінет міністрів України вже сьогодні, 29 серпня, проведе своє перше засідання. Про це у Верховній раді повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив, що його команда обіцяла, що в стислі терміни приступить до реальної роботи.

«Є таке прохання, думаю, що мене всі підтримають. Ми обіцяли людям, що починаємо працювати ... всі ці програми ... у нас немає часу. Ми можемо відпустити прем'єр-міністра і новий створений уряд. Вони вже сьогодні проводять засідання, йдуть працювати», - зазначив президент.