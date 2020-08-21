Ще одну християнську святиню Стамбула влада Туреччини перетворить на мечеть



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Монастир Хора в Стамбулі, де розміщена відома Церква Святого Спасителя, незабаром стане мечеттю Фото: Главком

Монастир Хора в Стамбулі, де розташована відома Церква Святого Спасителя, мають намір перетворити в мечеть

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 21 серпня віддав наказ перетворити ще одну давню християнську святиню, яка в останні роки мала статус музею, на мечеть. Про це пише Hurriyet Daily News.

Монастир Хора в Стамбулі, де розміщена відома Церква Святого Спасителя, незабаром стане мечеттю, також повідомляє грецьке суспільне телебачення ERT.

«Це один з найбільш символічних візантійських пам'ятників епохи імператорів Комнінів, відомий своїми шедевральними фресками, він перетворюється в мечеть за тими ж процедурами, що і собор Святої Софії. Він передається в управління у справах релігій і, як очікується, будуть закриті візантійські фрески, щоб зробити з церкви мечеть», - повідомляє телеканал.

Управління у справах релігії Туреччини підтвердило ЗМІ, що Монастир Хора в Стамбулі буде використовуватися для мусульманських молитов.

Монастир, який перетворили на музей 74 роки тому, розташований в районі Фатіх Стамбула.

Він був побудований у шостому столітті, в 534 році нашої ери. Він є однією з найстаріших історичних пам'яток Стамбула. Будівлю перетворили на мечеть Кахріє в 1511 році, як і собор Святої Софії після завоювання Константинополя.

Монастир Хора використовувався як мечеть протягом 434 років і був перетворений на музей у 1945 році міністерським рішенням.

Вищий адміністративний суд Туреччини - Державна рада - вирішив перетворити його на мечеть, порахувавши, що рішення міністерства 1945 року, яке призвело до перетворення будівлі в музей, було незаконним.

Нагадаємо, Державна рада Туреччини 10 липня скасувала рішення уряду країни від 24 листопада 1934 року про статус собору Святої Софії. Потім Ердоган підписав указ, згідно з яким Айя-Софії дозволено бути мечеттю.

Перший за десятиліття намаз відбувся 24 липня.

Ердоган заявив, що ніщо не змусить його змінити своє рішення щодо собору Святої Софії.

Раніше офіційний представник грецького уряду Стеліос Пецас назвав історичною помилкою рішення президента Туреччини Ердогана перетворити собор Святої Софії (Айя-Софія) у Стамбулі з музею в мечеть.

Також Євросоюз розчарований рішенням Туреччини зробити з собору Святої Софії мечеть.

До слова, Австрія розкритикувала рішення Туреччини щодо собору Святої Софії.