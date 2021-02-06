Залізничний колапс на Дніпропетровщині: пасажирів потягів через аварію почали перевозити автобусами

Причини аварії на залізниці поки що невідомі

Ряд поїздів південного напрямку змінюють маршрут прямування

Ряд пасажирських потягів «Укрзалізниці» змінює маршрути та графіки прибуття через аварію, що сталася на Дніпропетровщині. Як повідомляє УНН з посиланням на прес-службу «Укрзалізниці», затримки потягів сягають трьох годин, до Запоріжжя пасажирів підвозять автотранспортом.

За даними компанії, затримується прибуття таких поїздів:

Поїзди №3 Запоріжжя — Ужгород, №41 Дніпро — Трускавець, №85 Новоолексіївка — Львів/Ковель та №731 Запоріжжя — Київ зі станції Дніпро відправляться за стандартним маршрутом. Орієнтовна затримка в дорозі — 1 година.

Поїзди №53 Дніпро — Одеса, №7 Дніпро — Київ, №11 Новоолексіївка — Київ, №37 Запоріжжя — Київ, №9 Маріуполь — Київ, які відправляться зі станцій Дніпро та Кам’янське після 19:00, прослідують зміненим маршрутом через Запоріжжя, Кривий Ріг, П'ятихатки, а далі діючим маршрутом. Час відправлення поїздів з Дніпра 00:35. Орієнтовна затримка в дорозі — до 3 годин.

Поїзд №69 Маріуполь — Львів відправиться з Дніпра із затримкою орієнтовно 2 години. До поїзда будуть підвезені пасажири зі станції Кам’янське.

Також частину пасажирів зі станції Кам’янське «Укрзалізниця» підвозить автотранспортом до Запоріжжя.

Як повідомлялося раніше, через сходження вагонів вантажного поїзда на Дніпропетровщині у ніч на 6 лютого сталися затримки з рухом поїздів південного напрямку.

Причини аварії наразі невідомі.

Уже на ранок суботи чотири потяги затримувалися в дорозі на близько 2-3 години.

Укрзалізниця вже після опівдня запевняла, що "вживає заходів щодо скорочення відставання поїздів від графіка". Уже близько 15 години в компанії заявили, що через аварію змінено склад поїзда Інтерсіті+ Київ-Запоріжжя.

Сьогодні зранку «Укрзалізниця» вже повідомляла про зміну маршрутів прямування ряду пасажирських потягів через аварію.