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    Залізничний колапс на Дніпропетровщині: пасажирів потягів через аварію почали перевозити автобусами

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    Причини аварії на залізниці поки що невідомі - Залізничний колапс на Дніпропетровщині: пасажирів потягів через аварію почали перевозити автобусами
    Причини аварії на залізниці поки що невідомі
    Фото: УНН

    Ряд поїздів південного напрямку змінюють маршрут прямування

    Ряд пасажирських потягів «Укрзалізниці» змінює маршрути та графіки прибуття через аварію, що сталася на Дніпропетровщині. Як повідомляє УНН з посиланням на прес-службу «Укрзалізниці», затримки потягів сягають трьох годин, до Запоріжжя пасажирів підвозять автотранспортом.

    За даними компанії, затримується прибуття таких поїздів:

    • Поїзди №3 Запоріжжя — Ужгород, №41 Дніпро — Трускавець, №85 Новоолексіївка — Львів/Ковель та №731 Запоріжжя — Київ зі станції Дніпро відправляться за стандартним маршрутом. Орієнтовна затримка в дорозі — 1 година.

    • Поїзди №53 Дніпро — Одеса, №7 Дніпро — Київ, №11 Новоолексіївка — Київ, №37 Запоріжжя — Київ, №9 Маріуполь — Київ, які відправляться зі станцій Дніпро та Кам’янське після 19:00, прослідують зміненим маршрутом через Запоріжжя, Кривий Ріг, П'ятихатки, а далі діючим маршрутом. Час відправлення поїздів з Дніпра 00:35. Орієнтовна затримка в дорозі — до 3 годин.

    • Поїзд №69 Маріуполь — Львів відправиться з Дніпра із затримкою орієнтовно 2 години. До поїзда будуть підвезені пасажири зі станції Кам’янське.

    Також частину пасажирів зі станції Кам’янське «Укрзалізниця» підвозить автотранспортом до Запоріжжя.

    Як повідомлялося раніше, через сходження вагонів вантажного поїзда на Дніпропетровщині у ніч на 6 лютого сталися затримки з рухом поїздів південного напрямку.

    Причини аварії наразі невідомі.

    Уже на ранок суботи чотири потяги затримувалися в дорозі на близько 2-3 години.

    Укрзалізниця вже після опівдня запевняла, що "вживає заходів щодо скорочення відставання поїздів від графіка". Уже близько 15 години в компанії заявили, що через аварію змінено склад поїзда Інтерсіті+ Київ-Запоріжжя.

    Сьогодні зранку «Укрзалізниця» вже повідомляла про зміну маршрутів прямування ряду пасажирських потягів через аварію.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь Київ катастрофа Одеса Укрзалізниця Дніпро Львів Кривий Ріг аварія
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