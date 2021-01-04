Голова Укрзалізниці Жмак заявив, що компанія віддасть у концесію мережу лікарень

Щодо медичних закладів «Укрзалізниці», то, на думку Жмака, вони також можуть бути передані в концесію, а співробітники компанії отримають медичну страховку

«В Україні є вже два успішних приклади концесії – це порт Ольвія і порт Херсон»

Непрофільні активи «Укрзалізниці», зокрема й медзаклади, будуть передані в концесію.

Про це заявив голова компанії Володимир Жмак в інтерв’ю «Мінтрансу». За його словами, «Укрзалізниця» наразі визначається щодо долі непрофільних активів компанії, які можуть бути передані в концесію.

«Є різні форми. Найцікавіша з них – концесія. У нас у країні є вже два успішних приклади концесії – це порт Ольвія і порт Херсон, і ми хотіли б використовувати наявні напрацювання. Наприклад, ми маємо господарські двори, які можна використовувати як сухі порти», – розповів Жмак.

Щодо медичних закладів «Укрзалізниці», то, на думку керівника компанії, вони також можуть бути передані в концесію, а співробітники компанії отримають медичну страховку. Але у цьому випадку є декілька умов, підкреслив Жмак, зокрема – збереження робочих місць і працівників.

«Можна мережу з восьми лікарень передати в концесію, з обов’язковим збереженням трьох умов: працівники, профіль і гарантований обсяг інвестицій із подальшим розвитком цих комплексів. А залізничників ми хочемо застрахувати. Це дозволить їм почуватися спокійно й бути впевненими, що вони можуть звернутися до будь-якого лікувального закладу», – сказав Жмак.

Зазначимо, раніше президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко заявив, що продаж непрофільних активів «Укрзалізниці», таких як медичні заклади, санаторії і бази відпочинку, привокзальні кафе, дозволить компанії скоротити витрати на десятки мільярдів гривень на рік.

Зі свого боку, народний депутат України Вадим Галайчук заявив, що Україна має якнайшвидше реформувати «Укрзалізницю». Це дозволить збільшити можливості для реалізації транзитного потенціалу країни та швидше виконати свої зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Джерело: Обозреватель