«Укрзалізниця» зменшить кількість провідників у поїздах



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В «Укрзалізниці» хочуть зменшити витрати на обслуговування пасажирів Фото: expres.online

Під час експерименту на поїздах далекого сполучення два вагони обслуговуватиме два провідники, нині ж їх троє

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» планує провести експеримент на поїздах далекого сполучення і зменшити кількість провідників у поїздах. Про це повідомляє «Сніданок з 1+1».

Згідно експерименту, тепер два вагони обслуговуватиме два провідники. Зараз на два вагони - три провідники.

Експеримент проведуть на потягах із найменшою кількістю зупинок.

В «Укрзалізниці» пояснюють, що хочуть зменшити витрати на обслуговування пасажирів.

Водночас обіцяють, що сервіс у поїздах не постраждає.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» скорочує періодичність курсування поїздів до Російської Федерації через падіння попиту.