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    «Укрзалізниця» зменшить кількість провідників у поїздах

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    <span>В &laquo;Укрзалізниці&raquo; хочуть зменшити витрати на обслуговування пасажирів</span> - «Укрзалізниця» зменшить кількість провідників у поїздах
    В «Укрзалізниці» хочуть зменшити витрати на обслуговування пасажирів
    Фото: expres.online

    Під час експерименту на поїздах далекого сполучення два вагони обслуговуватиме два провідники, нині ж їх троє

    Акціонерна компанія «Укрзалізниця» планує провести експеримент на поїздах далекого сполучення і зменшити кількість провідників у поїздах. Про це повідомляє «Сніданок з 1+1».

    Згідно експерименту, тепер два вагони обслуговуватиме два провідники. Зараз на два вагони - три провідники.

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    Експеримент проведуть на потягах із найменшою кількістю зупинок.

    В «Укрзалізниці» пояснюють, що хочуть зменшити витрати на обслуговування пасажирів.

    Водночас обіцяють, що сервіс у поїздах не постраждає.

    Як повідомлялось, «Укрзалізниця» скорочує періодичність курсування поїздів до Російської Федерації через падіння попиту.

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