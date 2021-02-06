«Укрзалізниця» змінює маршрути поїздів через аварію (список)

Сьогодні вночі на станції Воскобійня з рейок зійшли вісім вантажних вагонів

Сполучення паралізовано через схід вагонів на Дніпропетровщині

«Укрзалізниця» змінить графік руху деяких поїздів через аварію, що сталася на Дніпропетровщині. Як повідомляє «Радіо Своьбода», сьогодні вночі поблизу залізничної станції Воскобійня з рейок зійшли вісім вантажних вагонів.

Щоб скоротити відставання поїздів від графіка залізничники вжили низку заходів:

Поїзди №116 Київ – Покровськ – Бердянськ, №12 Київ – Новоолексіївка, №38 Київ – Запоріжжя, №92 Одеса – Костянтинівка почергово пропущено своїм маршрутом через станцію Дніпро-Головний.

Поїзди №54 Одеса – Дніпро, №80 Київ – Дніпро, №4 Ужгород – Запоріжжя, №42 Трускавець – Дніпро та №86 Львів – Новоолексіївка прямують зміненим маршрутом через станцію Кривий Ріг-Сортувальний, Апостолове, Нікополь, Запоріжжя.

Організовано спеціальний поїзд для довезення до станцій Дніпро-Головний та Кам’янське-Пасажирське пасажирів з поїзда №86 Львів – Новоолексіївка.

Забезпечено пересадку на поїзд №12 Київ – Новоолексіївка пасажирів, які прямують до станцій Мелітополь, Якимівка та Новоолексіївка, з решти поїздів, що затримуються.

Також в «Укрзалізниці» вирішили пустити ці поїзди у зворотньому напрямку зміненим маршрутом.

Додамо, що сьогодні ексміністр інфраструктури Володимир Омелян закликав члена наглядової ради «Укрзалізниці» журналіста Сергія Лещенка озвучити масові факти корупції на підприємстві, про які він міг дізнатися протягом шести місяців свого перебування на посаді.