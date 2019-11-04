Залізниця готується до новорічних свят: призначено 35 додаткових поїздів



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УЗ анонсувала 35 додаткових поїздів до новорічних та різдвяних свят

У компанії очікують взимку на збільшення обсягу пасажирських перевезень

«Укрзалізниця» призначить 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят. Про це сказав голова компанії Євген Кравцов, повідомляє пресслужба УЗ.

Як зазначив Кравцов, в цілому залізниця планує за період свят збільшити обсяг пасажирських перевезень на декілька відсотків порівняно з минулим роком.

«Цілорічних поїздів та призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже півмільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят», - сказав він.

Також залізниця планує вдвічі збільшити кількість швидкісних поїздів, що курсують на маршрутах класу Інтерсіті+.

«Завдання уряду на наступні 5 років — збільшити на 10 одиниць кількість рухомого складу, що використовується на швидкісних маршрутах. Таким чином, ми вдвічі збільшимо парк цих поїздів та зможемо запропонувати нашим клієнтам кращий сервіс», — сказав Кравцов.

Він також додав, що «Укрзалізниця» продовжує працювати над питанням запуску нових міжнародних залізничних маршрутів. «Одним з головних питань є запуск з наступного року сполучення з Берліном», заявив Кравцов.