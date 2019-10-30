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    Економіка та фінанси

    Укрзалізниця вчитиме провідників у спецшколі правильно спілкуватися

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    Наразі філія Пасажирська компанія формує графік навчання по&nbsp;всій Україні - Укрзалізниця вчитиме провідників у спецшколі правильно спілкуватися
    Наразі філія Пасажирська компанія формує графік навчання по всій Україні

    Навчання у школі вже закінчила тестова група із 21 слухача

    Укрзалізниця запускає новий проект — спеціалізовану школу провідника.

    Про це заявив директор з управління персоналом та соціальної політики Укрзалізниці Євгеній Козак, повідомляється на сайті компанії.

    За його словами, провідників пасажирських вагонів навчатимуть:

    новим технологіями роботи і організації перевезень пасажирів;

    діям у надзвичайних, нестандартних та аварійних ситуаціях;

    основам професійного спілкування;

    професійній етиці;

    наданню першої домедичної допомоги, а також особливостям перевезення пасажирів з інвалідністю.

    Навчання у школі вже закінчила тестова група із 21 слухача.

    Наразі філія Пасажирська компанія формує графік навчання по всій Україні.

    Групи слухачів комплектуватиметься з провідників пасажирських вагонів — по 20−25 осіб.

    Термін навчання складатиме 96 годин. Після закінчення навчального курсу всі учасники пройдуть перевірку знань для подальшого визначення рівня набутих навичок.

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