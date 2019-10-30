Укрзалізниця вчитиме провідників у спецшколі правильно спілкуватися
Навчання у школі вже закінчила тестова група із 21 слухача
Укрзалізниця запускає новий проект — спеціалізовану школу провідника.
Про це заявив директор з управління персоналом та соціальної політики Укрзалізниці Євгеній Козак, повідомляється на сайті компанії.
За його словами, провідників пасажирських вагонів навчатимуть:
новим технологіями роботи і організації перевезень пасажирів;
діям у надзвичайних, нестандартних та аварійних ситуаціях;
основам професійного спілкування;
професійній етиці;
наданню першої домедичної допомоги, а також особливостям перевезення пасажирів з інвалідністю.
Навчання у школі вже закінчила тестова група із 21 слухача.
Наразі філія Пасажирська компанія формує графік навчання по всій Україні.
Групи слухачів комплектуватиметься з провідників пасажирських вагонів — по 20−25 осіб.
Термін навчання складатиме 96 годин. Після закінчення навчального курсу всі учасники пройдуть перевірку знань для подальшого визначення рівня набутих навичок.