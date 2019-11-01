Укрзалізниця планує наступного року переполовинити адміністративний персонал



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Виробничі функції та кадри буде збережено, а де необхідно – навіть підсилено, - член правління АТ «Укрзалізниця»

З 2020 року підприємство планує оптимізувати 40-50% адміністративного персоналу

Укрзалізниця у 2020 році розпочне скорочувати адміністративний персонал. Працівників цієї категорії планується оптимізувати на 40-50 %.

Про це повідомив член правління АТ «Укрзалізниця» Желько Марчек в інтерв’ю для проєкту «12 облич стратегії Укрзалізниці».

Зазначається, що виробничі функції та кадри буде збережено, а де необхідно – навіть підсилено.

Марчек спростував інформацію поширену у ЗМІ про нібито скорочення 120 тис. працівників у 2020 році.

«Триває робота із профільним міністерством, урядом, Світовим банком над програмою поступової оптимізації штату за найближчі 3-5 років. Маємо дорожню карту», – зазначив член правління.

Також Марчек зауважив, що Укрзалізниця позбуватиметься непрофільних активів.

«Укрзалізниця платить зарплату дроворубам, лісничим та танцюристам. На балансі компанії – сотні підприємств, непов'язаних із залізничними перевезеннями. Ця радянська спадщина змушує нас сплачувати комунальні послуги й податок на землю. У той час, коли з 200 об'єктів соціальної сфери прибутковими є лише 10. Отже, активів, що не стосуються колій, рухомого складу та засобів зв'язку нам доведеться позбутися», – наголосив він.

Разом з тим, за його словами, із продажем непрофільних активів та зменшенням чисельності працівників має суттєво зростати заробітна плата основного виробничого персоналу.

Також будуть розроблені програми, щоб залучати кваліфіковані кадри та зробити залізницю привабливою для молоді.

Як повідомлялося, Укрзалізниця вчитиме провідників у спецшколі правильно спілкуватися.