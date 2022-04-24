Залужний показав перемогу України у великодньому малюнку (фото)

«Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо!»

Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло. Ми обовʼязково переможемо, адже за нами правда і з нами Бог. Так коротко привітав українців зі святом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«В історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ. Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо! Зі світлим святом Воскресіння Христового!», – написав Залужний.

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем. Зробив він це із Софійського собору.

Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.