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    Залужний показав перемогу України у великодньому малюнку (фото)

    Залужний показав перемогу України у великодньому малюнку (фото)
    фото: головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

    «Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо!»

    Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло. Ми обовʼязково переможемо, адже за нами правда і з нами Бог. Так коротко привітав українців зі святом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

    «В історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ. Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо! Зі світлим святом Воскресіння Христового!», написав Залужний.

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    Президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем. Зробив він це із Софійського собору.

    Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.

    Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Залужний показав перемогу України у великодньому малюнку (фото)