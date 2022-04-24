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    Події в Україні

    Зеленський у Софійському соборі емоційно привітав українців із Великоднем (відео)

    Зеленський запевнив, що в Україні настане великий мир - Зеленський у Софійському соборі емоційно привітав українців із Великоднем (відео)
    Зеленський запевнив, що в Україні настане великий мир
    фото: скріншот із відео

    Президент закликав людей берегти себе, рідних та Україну

    Президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем. Зробив він це із Софійського собору.

    «Я перебуваю у великому місці. Великому Софійському соборі. В соборі, що закладено тисячу років тому, на полі священної битви, де військо Київської Русі-України розгромило печенігів», – сказав президент.

    «На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася велика мрія. Це ще один Великий день – день, коли в Україні настане великий мир!» – ідеться у привітанні.

    Нагадаємо, Україна хотіла б, щоб Папа Римський Франциск долучився до порятунку людей на сході нашої держави, зокрема допоміг розблокувати гуманітарний коридор в Маріуполі, адже Його Святості довіряє велика кількість людей, і його місія – від Бога. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для міжнародних та українських ЗМІ в Києві.

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    Теги: росія окупанти війна Мрія Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський у Софійському соборі емоційно привітав українців із Великоднем (відео)