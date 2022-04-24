Зеленський у Софійському соборі емоційно привітав українців із Великоднем (відео)

Президент закликав людей берегти себе, рідних та Україну

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем. Зробив він це із Софійського собору.

«Я перебуваю у великому місці. Великому Софійському соборі. В соборі, що закладено тисячу років тому, на полі священної битви, де військо Київської Русі-України розгромило печенігів», – сказав президент.

«На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася велика мрія. Це ще один Великий день – день, коли в Україні настане великий мир!» – ідеться у привітанні.

Нагадаємо, Україна хотіла б, щоб Папа Римський Франциск долучився до порятунку людей на сході нашої держави, зокрема допоміг розблокувати гуманітарний коридор в Маріуполі, адже Його Святості довіряє велика кількість людей, і його місія – від Бога. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для міжнародних та українських ЗМІ в Києві.